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Успех 58-й бригады. Глава Луганской ОВА сообщил о ликвидации группы вагнеровцев

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Кровавый "бизнес" лопнул

Успех 58-й бригады. Глава Луганской ОВА сообщил о ликвидации группы вагнеровцев

Сергей Гайдай Telegram-канал

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай раскрыл некоторые детали ликвидации группы "вагнеровцев".

"Воины 58-й бригады полностью ликвидировали группу "Вагнеровцев". Именно бойцов ЧВК "Вагнер" (или "Лига") российское командование бросало в бой, например, на Попаснянском направлении. К ним обращались, когда российские войска неделями стояли на месте и не могли захватить даже маленький город. На днях они пытались позариться на позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которая в течение нескольких лет защищала Луганщину".

"Наемники атаковали позиции 58-й еще и с воздуха. Один из пилотов Су-25, нанятый российской частной военной компанией, несколько дней подряд обстреливал наших ребят неуправляемыми ракетами. Пока его не приземлили. Сейчас эта группа ЧВК "Вагнер" полностью ликвидирована – кровавый "бизнес" этих россиян вчера лопнул".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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