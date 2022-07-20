Успех 58-й бригады. Глава Луганской ОВА сообщил о ликвидации группы вагнеровцев

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай раскрыл некоторые детали ликвидации группы "вагнеровцев".

"Воины 58-й бригады полностью ликвидировали группу "Вагнеровцев". Именно бойцов ЧВК "Вагнер" (или "Лига") российское командование бросало в бой, например, на Попаснянском направлении. К ним обращались, когда российские войска неделями стояли на месте и не могли захватить даже маленький город. На днях они пытались позариться на позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которая в течение нескольких лет защищала Луганщину".