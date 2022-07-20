Украина попросит отсрочку по внешним долгам
Важно для экономики
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Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего иностранного суверенного долга, поскольку правительство стремится сохранить наличные деньги для затяжной войны с россией. Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.
Кабмин подписал запрос о двухлетнем моратории на погашение непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд. Изменение сроков будет равносильно украинскому дефолту.
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