  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина попросит отсрочку по внешним долгам
В тренде

Украина попросит отсрочку по внешним долгам

Общие новости
(1 голосов)

Важно для экономики

Украина попросит отсрочку по внешним долгам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего иностранного суверенного долга, поскольку правительство стремится сохранить наличные деньги для затяжной войны с россией. Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

Кабмин подписал запрос о двухлетнем моратории на погашение непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд. Изменение сроков будет равносильно украинскому дефолту.

Читайте такжеУкраина тратит около 130 млрд на армию ежемесячно, - Шмигаль
Читайте такжеВенедиктова остается в политсиле Слуга народа. Арахамия обещает ей дипназначнеие

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ft.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде