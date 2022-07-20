ВСУ уничтожили сверхсовременную РЛС россиян и сбили их новейший Су-35
Демилитаризация армии орков идет по плану
Фото – Сухопутні війська ЗС України
Вооруженные силы Украины уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию россиян в поселке Лазурное Херсонской области:
"В Лазурном уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". Самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ".
Данный комплекс предназначен для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300, С-400 и подобных им.
Также ВСУ сбили новейший российский истребитель. Во вторник, 19 июля, зенитными ракетными войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки при попытке атаковать украинские штурмовики сбит российский истребитель, вероятно, Су-35. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Уничтожение самолета орков произошло около 20:00. Пилот вражеского самолета катапультировался.
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