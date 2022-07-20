ЕС планирует смягчить санкции против российских банков для торговли продовольствием

Евросоюз планирует смягчить санкции против российских банков и разморозить некоторые средства для торговли продуктами и удобрениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа. Этот шаг произошел на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю.

Принять документ представители ЕС должны сегодня, 20 июля. В соответствии с ним, страны ЕС позволят разморозить часть средств подсанкционных банков: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк ФК Открытие, ВЕБ.РФ, Промсвязьбанк и банк Россия.

Кроме того, согласно новым санкциям, крупнейший российский банк Сбербанк также подлежит замораживанию активов. Исключение составят финансовые ресурсы, необходимые для торговли продовольствием.

Средства могут разморозиться, если они необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, в частности, пшеницы и удобрений.