С намеком на влиятельных людей. В СНБО пообещали "громкие новости" о работе разведки

В ближайшее время украинцы услышат "громкие новости" на фоне исчезновения некоторых влиятельных лиц с экранов. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

"Я могу выразить большую благодарность нашей контрразведке, отработавшей блестяще по подготовке к этому особому периоду, который начался в феврале".

По словам секретаря, было нейтрализовано множество людей, которые должны были активизироваться после 24 февраля.

"Я уже не говорю о задержании кума путина Виктора Медведчука нашей контрразведкой... И мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, а особенно в последнее время – это впечатляет. И за это им большое спасибо и почет". "Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые бы не засыпали после того, как они бы не сделали то или другое выступление, или в средствах массовой информации или в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли".