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"Теперь это не только днр и лнр". В кремле заявили об изменении "географических задач спецоперации"

Общие новости
(1 голосов)

Обкуренная лошадь заговорила

"Теперь это не только днр и лнр". В кремле заявили об изменении "географических задач спецоперации"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что географические задачи т.н. "спецоперации", которую проводит армия россии на суверенной территории независимой Украины, изменились.

"Географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только ДНР и ЛНР", – заявил шут путина в интервью пропагандистским СМИ.

По его словам, "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся и от нынешней линии". Также лавров заявил, что "спецоперация была неизбежной, при ее начале он испытал облегчение".

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В статье: война с Россией
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Источник:
риа "новости"

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Комментарии (1)
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zirka199 (Черкассы)
20.07.2022 в 14:28
Не ображайте благородних тварин порівнянням з цією відрижкою бабуїна))) Скоро ця мразота замість "облегчения" (це воно мало на увазі, що "облегчилося" собі у штани), відчує, як його башка разом з отвором для роту плєшака-недофюрера розірвуться на шматки!
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