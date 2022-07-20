"Теперь это не только днр и лнр". В кремле заявили об изменении "географических задач спецоперации"
Обкуренная лошадь заговорила
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава МИД рф сергей лавров заявил, что географические задачи т.н. "спецоперации", которую проводит армия россии на суверенной территории независимой Украины, изменились.
"Географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только ДНР и ЛНР", – заявил шут путина в интервью пропагандистским СМИ.
По его словам, "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся и от нынешней линии". Также лавров заявил, что "спецоперация была неизбежной, при ее начале он испытал облегчение".
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