Глава МИД рф сергей лавров заявил, что географические задачи т.н. "спецоперации", которую проводит армия россии на суверенной территории независимой Украины, изменились.

"Географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь это не только ДНР и ЛНР", – заявил шут путина в интервью пропагандистским СМИ.

По его словам, "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся и от нынешней линии". Также лавров заявил, что "спецоперация была неизбежной, при ее начале он испытал облегчение".