Возраст Роналду. Сегодня Евгению Селезневу исполняется 37 лет
Уже ветеран
fc-dnipro.com.ua
Евгений Александрович Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. На данный момент украинский футболист играет за "Минай".
Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Евгений выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Кубок УЕФА в футболке донецкого "Шахтера", выходил в финал Лиги Европы в составе "Днепра". Также Селезнев защищал цвета "Колоса", киевского "Арсенала", испанской "Малаги", "Карабюкспора" и "Бурсаспора".
Известно, что форвард может побить рекорд Реброва и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины (у Евгения 117 голов, у Сергея – 123).
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