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Данилов: Зеленский приказал освободить всю Украину. Говорить только о Херсоне неправильно

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Военные будут определять способ, очередность и сроки его выполнения

Данилов: Зеленский приказал освободить всю Украину. Говорить только о Херсоне неправильно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский приказал освободить всю Украину, а не только временно оккупированные территории на юге.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Украинскому радио.

Он сказал, что президент "дал приказ освободить всю нашу Украину от припершейся российской нечисти". Военные будут определять способ, очередность и сроки его выполнения.

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"Если они (военные. – Ред.) сочтут, что это нужно освободить в тот или иной промежуток времени. Все это решают военные. Этот вопрос поднимается на уровне верховного главнокомандующего. Поэтому говорить, что это только Херсонская область, о которой говорят, – это не соответствует действительности", – добавил Данилов.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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