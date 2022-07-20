Данилов: Зеленский приказал освободить всю Украину. Говорить только о Херсоне неправильно

Президент Владимир Зеленский приказал освободить всю Украину, а не только временно оккупированные территории на юге.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Украинскому радио .

Он сказал, что президент "дал приказ освободить всю нашу Украину от припершейся российской нечисти". Военные будут определять способ, очередность и сроки его выполнения.

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"Если они (военные. – Ред.) сочтут, что это нужно освободить в тот или иной промежуток времени. Все это решают военные. Этот вопрос поднимается на уровне верховного главнокомандующего. Поэтому говорить, что это только Херсонская область, о которой говорят, – это не соответствует действительности", – добавил Данилов.