Новая глава МИД Бельгии в 2021 году ездила в Крым и отказалась назвать его Украиной
В Бельгии разгорается громкий скандал, МИД Украины пока молчит
фото из свободных источников
Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в июле 2021 года посетила оккупированный Крым.
Об этом сообщает "Европейская правда".
О пребывании Лябиб, тогда еще телеведущей и журналистки, на территории оккупированного полуострова свидетельствуют ее собственные и другие посты в соцсетях, как и комментарии в телеэфирах.
Так, 24 июля 2021 г. она опубликовала в своем Instagram сообщение о приезде в Севастополь. "Прибытие в залив Севастополя, странное место, не правда ли?", - подписала она фото. На следующий день Аджа Лябиб публикует фото вечернего Севастополя.
Аджа Лябиб приезжала на фестиваль "Глобальные ценности", организуемый Севастопольским академическим русским драматическим театром имени Луначарского. В 2021 году он проходил 23-25 июля. Лябиб тегнули в одном из сообщений о фестивале в Facebook, которое она распространила и на своей странице с комментарием "Интенсивные моменты создания". В ее Instagram можно видеть фрагменты хореографического выступления из него, позже в эфирах она сама будет говорить о фестивале как главной цели этой поездки.
Также она выложила в Facebook фотографии из Ливадийского дворца с экспозицией о Ялтинской конференции и дачи Чехова в Ялте. Эти сообщения опубликованы 26-28 июля.
Позже в эфире RTBF ее спросили о поездке, акцентировав на специфической ситуации оккупированного полуострова и спросив, возвращается она "из Украины или из России"
Она не дает прямого ответа, начиная его с того, что "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза", а дальше включает прямой речью комментарий прохожего-россиянина из бухты Севастополя, который говорит, что "в Крыму всегда была русская культура и никакого связи с украинской культурой".
"Конечно, ответ был бы другим, если бы я протянула микрофон крымскому татарину или украинцу", - отмечает Лябиб.
Впоследствии в этом же эфире, говоря о поездке, она все же мимоходом использует фразу, что ездила "в Россию" (- Этот фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы сейчас готовите? - Да, и для этого я поехала в Россию).
Бельгийский политик, депутат Нового фламандского альянса (N-VA) Петер де Роовер заявил, что страницу в Википедии об Адже Лябиб отредактировали вскоре перед ее назначением, указав в том числе на поездку в Крым.
"Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… К 15.07 ваша поездка в Крым была поездкой в "Россию" а не "в Украину", - заявил он.
Как Аджа Лябиб прибыла на территорию оккупированного полуострова - через Россию, нарушив законы Украины, или через "Чонгар" - точно неизвестно. Ее слова о необходимости иметь российскую визу для рейса в Симферополь могут намекать на приезд по этому маршруту, однако в соцсетях нет никаких указаний как на то, что путешествие произошло транзитом через один из аэропортов РФ, так и на то, что она въехала и выехала через материковую территорию Украины.
Напомним, о назначении Аджи Лябиб главой МИД Бельгии стало известно 15 июля, она заменила на этом посту Софи Вильмес.
Neen, niet gemist. Maar uw CV op Wikipedia werd stevig opgekuist. Op 15 juli ll. werd o.m. geschrapt: ‘2021: voyage au Liban, en Russie: …’— Peter De Roover (@PeterDeRoover1) July 18, 2022
Uw reis naar de Krim stond tot 15/7 als reis naar ‘Rusland’, niet naar ‘Oekraïne’. Laten we het tenminste ‘hoogst ongelukkig’ noemen. pic.twitter.com/gGnqZNO3tx
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