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В Энергодаре прозвучали взрывы. РосСМИ сразу же заявили об атаке АЭС украинскими дронами

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Фото и видео с места событий

В Энергодаре прозвучали взрывы. РосСМИ сразу же заявили об атаке АЭС украинскими дронами

фото из свободных источников

Новина українською

20 июля в оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция, слышали взрыв. Предварительно дым виднеется неподалеку от атомных энергоблоков.

Об этом сообщают местные паблики.

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По предварительной информации, в районе, где раздался взрыв, находилась база российских оккупантов. Горожане сообщают о поднимающемся в воздух столбе черного дыма.

РосСМИ сразу же начали распространять информацию, что "украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС".

Энергоатом ситуацию пока что официально не комментирует.

Взрывы в Энергодаре:

Дроны, которые по версии росСМИ, атаковали АЭС:

В Энергодаре прозвучали взрывы. РосСМИ сразу же заявили об атаке АЭС украинскими дронами - изображение 1В Энергодаре прозвучали взрывы. РосСМИ сразу же заявили об атаке АЭС украинскими дронами - изображение 2
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В статье: война с Россией
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