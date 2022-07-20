В Энергодаре прозвучали взрывы. РосСМИ сразу же заявили об атаке АЭС украинскими дронами
Фото и видео с места событий
фото из свободных источников
20 июля в оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция, слышали взрыв. Предварительно дым виднеется неподалеку от атомных энергоблоков.
Об этом сообщают местные паблики.
По предварительной информации, в районе, где раздался взрыв, находилась база российских оккупантов. Горожане сообщают о поднимающемся в воздух столбе черного дыма.
РосСМИ сразу же начали распространять информацию, что "украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС".
Энергоатом ситуацию пока что официально не комментирует.
Взрывы в Энергодаре:
Дроны, которые по версии росСМИ, атаковали АЭС:
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