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Министр обороны США анонсировал передачу Украине еще четырех систем HIMARS

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Ожидается, что системы передадут уже на этой неделе

Министр обороны США анонсировал передачу Украине еще четырех систем HIMARS

Новина українською

В новом пакете военной помощи для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины.

"Мы продолжим оказывать историческую по объемам военную помощь, чтобы помочь Украине защищаться. Позже на этой неделе мы объявим следующий пакет военной помощи с оружием, боеприпасами и оборудованием для Украины... В нем будет еще четыре HIMARS, передовые ракетные системы, которые украинцы уже применяют очень эффективно и которые очень изменили ситуацию на поле боя", - сказал Ллойд Остин.

Следовательно, общее количество предоставленных Украине HIMARS достигнет шестнадцати. Также в пакет войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

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В своем выступлении глава Пентагона отметил, что Украина своим решительным сопротивлением уже много месяцев подряд срывает планы Москвы, но угроза и сейчас остается большой.

"Сейчас критическая фаза этого конфликта. И наша коллективная поддержка Украины - жизненно необходимая и неотложная. Россия считает, что сможет продержаться дольше, чем Украина и чем мы. Но это лишь еще один в серии российских просчетов... Контактная группа продолжит искать инновационные способы обеспечивать долгосрочную поддержку храбрым украинцам и украинкам в Вооруженных силах. И мы подстроим нашу помощь так, чтобы у Украины были необходимые технологии, боеприпасы и огневая мощность, чтобы защищать себя", - заявил Ллойд Остин.

Как сообщалось, встреча в этот раз проходит в онлайн-формате.

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В статье: война с Россией Ллойд Остин
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