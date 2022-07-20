Как живут заключенные единственного лагеря военнопленных в Украине - ВИДЕО
В репортаже рассказывается о жизни пленных
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Военнопленные, находящиеся в единственном в Украине специальном лагере, содержатся согласно всем требованиям международного законодательства.
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О жизни пленных, в частности, о приобщившихся к НВФ террористов "ЛНР" говорится в эксклюзивном видео от LVIV.MEDIA. В репортаже рассказывается о том, что делают, едят и читают те, кто находится в лагере для военнопленных.
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