"Hasta la vista, baby". Джонсон призвал своего преемника держаться рядом с американцами и защищать украинцев
Hasta la vista, baby
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер Британии Борис Джонсон во время последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте дал советы своему преемнику или преемнице, не забыв при этом упомянуть Украину.
Его слова передают Sky News.
В своей заключительной речи он заявил: "Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был".
"Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", - подчеркнул Джонсон.
Также он посоветовал снизить налоги и провести дерегуляцию повсюду, где есть такая возможность, чтобы привлечь инвестиции.
"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или тоннель под Ла-Маншем" - отметил премьер, который вскоре покинет пост.
"Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузырьке. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда", - подчеркнул Джонсон.
"Hasta la vista, baby" – завершил свое выступление крылатой фразой из "Терминатора" Джонсон.
Напомним, что британские депутаты-консерваторы в среду в последний раз будут голосовать за претендентов на должность лидера партии, чтобы определить двух финалистов предвыборной гонки.
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