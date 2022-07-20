Ермак: Якобы усиление моего влияние - эти конспирологические теории я слышу каждый день

Андрей Ермак говорит, что работает во благо государства и помогает президенту. Конспирологические теории о якобы усилении его влияния на решение президента политика не удивляют.

Об этом глава Офиса президента рассказал в интервью "Новому Времени".

"Что касается усиления, - эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе на президента", - подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что не чувствует, что после назначений исполняющих обязанности генерального прокурора и главы СБУ каким-то образом изменился его статус или влияние на эти процессы.