Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО
В хозяйстве все сгодится
t.me/AFUStratCom
Жители Большой Дымерки в Броварском районе Киевской области используют остатки вражеской техники как элементы ландшафтного дизайна.
Фото творческого применения остатков смертоносной техники опубликованы в телеграме СтратКом ВСУ.
"Нашу нацию не победить", - делают вывод в Страткоме.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
- Переход Ракицкого в Шахтер сорвался - журналист
- Матч Динамо - Фенербахче в интернете будет показан только на платформе Setanta Sports
- Генштаб ВСУ: Враг сосредотачивает основные усилия на продвижении в направлении Бахмута
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
Новости по теме
- 01:13 Украинские Слуга народа Безуглая: Там, где были основные направления удара - там была я
- 00:56 Украинские Ахметов: Я за мир на украинских условиях – возвращение под контроль Украины всех наших территорий
- 00:22 Украинские "Мариуполь – это Украина! Смерть рашистам!" - в городе расклеивают проукраинские листовки
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти