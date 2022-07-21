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Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО

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В хозяйстве все сгодится

Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО

t.me/AFUStratCom

Новина українською

Жители Большой Дымерки в Броварском районе Киевской области используют остатки вражеской техники как элементы ландшафтного дизайна.

Фото творческого применения остатков смертоносной техники опубликованы в телеграме СтратКом ВСУ.

"Нашу нацию не победить", - делают вывод в Страткоме.

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Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО - изображение 1Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО - изображение 2Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО - изображение 3Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО - изображение 4
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В статье: война с Россией
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