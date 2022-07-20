СБУ разоблачила коллаборанта, который способствовал перевозке российской бронетехники из Крыма на Херсонщину

Сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который сотрудничал с оккупантами и способствовал перевозке вражеской техники из аннексированного Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задокументированы действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который перешел на сторону оккупантов и добровольно сотрудничает с врагом.

Чиновник помогал оккупантам перевозить по железной дороге российскую технику и боеприпасы с анексированного полуострова на территорию Херсонской области. Коллаборанта оккупационные власти назначили "руководителем" так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

Находясь на должности, мужчина организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации.

Уже установлено местонахождение коллаборанта, работники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.