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СБУ разоблачила коллаборанта, который способствовал перевозке российской бронетехники из Крыма на Херсонщину

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Проводятся комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности

СБУ разоблачила коллаборанта, который способствовал перевозке российской бронетехники из Крыма на Херсонщину

facebook.com/SecurSerUkraine

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Сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который сотрудничал с оккупантами и способствовал перевозке вражеской техники из аннексированного Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задокументированы действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который перешел на сторону оккупантов и добровольно сотрудничает с врагом.

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Чиновник помогал оккупантам перевозить по железной дороге российскую технику и боеприпасы с анексированного полуострова на территорию Херсонской области. Коллаборанта оккупационные власти назначили "руководителем" так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

Находясь на должности, мужчина организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации.

Уже установлено местонахождение коллаборанта, работники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

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В статье: война с Россией
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Источник:
СБУ

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