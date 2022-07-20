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Россияне отжали у владельцев базы отдыха и пансионаты в Геническом районе

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Также оккупанты грабят гаражные кооперативы

Россияне отжали у владельцев базы отдыха и пансионаты в Геническом районе

фото из свободных источников

Новина українською

На оккупированных территориях Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей находящуюся в частной собственности недвижимость.

Об этом сообщают на странице Херсонской ОВА.

По информации от жителей Геническа, российские оккупанты посещают базы отдыха и пансионатов. В селе Геническая Горка оккупанты отобрали у владельцев заведений детский лагерь "Сокол" и пансионат "Прибой".

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Также они установили контроль над базой отдыха "Белый Лебедь" и частным пансионатом Arabatka.club. Детали не сообщаются.

Известно, что в Херсоне россияне "проверяют" гаражные кооперативы. По словам херсонцев, были случаи, когда российские военные похищали из гаражей вещи владельцев, иногда взламывают двери гаражей или срывают замки, если владелец не успел открыть сам.

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В статье: война с Россией
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