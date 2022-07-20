СБУ завела уголовное дело за уничтожение ДБР уголовных производств в отношении Майдана и Харьковских соглашений
Вероятно, документы все-таки были уничтожены
ДБР
СБУ возбудила уголовное дело по факту уничтожения ДБР материалов важных уголовных производств.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос журналистов Суспільного.
Речь идет о таких делах: "Харьковские соглашения", "Угольное дело" Виктора Медведчука, "Дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко", "Дело о доведении украинской армии до обнищания" и ряд других дел, где фигурируют бывшие украинские чиновники.
Правоохранители открыли уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 111 "Государственная измена";
ч. 2 ст. 329 "Потеря документов, содержащих государственную тайну";
ч. 2 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".
"В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.
Журналистка Ирина Ромалийская, которая первой сообщила об уничтожении материалов дел, напоминает, что это делали, по ее данным, во исполнение приказа Директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.
"Ну и следствие теперь должно выяснить, почему тайные материалы уничтожались. За деньги? "По любви"? За влияние? Или потому, что 25 февраля Сухачев боялся, что россияне дойдут до Хмельницкого и им в руки попадут, например, приказ прежнего главы СБУ Якименко о расстреле Майдана или тайных видео того, как председатель Ивано-Франковской таможни брал взятку?", - пишет Ромалийская.
Интересно, что в ДБР сообщали, что информация по уничтожению детективами материалов резонансных уголовных производств не соответствует действительности.
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