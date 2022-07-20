  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пьяный поклонник "русского мира" совершил ДТП в Киеве и угрожал полицейским "московитами"
В тренде

Пьяный поклонник "русского мира" совершил ДТП в Киеве и угрожал полицейским "московитами"

Общие новости
(3 голосов)

Полицейские завели на него дело и передали в СБУ для проверки

Пьяный поклонник "русского мира" совершил ДТП в Киеве и угрожал полицейским "московитами"

t.me/kyivpatrol

Новина українською

Нетрезвый поклонник "русского мира" в Киеве совершил ДТП и скрылся с места происшествия - патрульные задержали беглеца и оформили админматериалы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

19 июля на проспекте Леся Курбаса блюстители порядка стали очевидцами автопроисшествия. Автомобиль Dacia столкнулся с автомобилем Mercedes и уехал с места происшествия.

Инспекторы остановили беглеца, у которого были признаки алкогольного опьянения. По требованию полицейских пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

С помощью информационных баз патрульные узнали, что гражданин привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен судом права управления.

Читайте такжеТестер зашкалил: в Луцке поймали водителя с рекордным количеством промилле

На 45-летнего водителя инспекторы составили админпротоколы по нескольким статьям: нетрезвое управление транспортным средством, нарушение ПДД, оставление места ДТП и вынесли постановление об управлении автомобилем, будучи лишенным такого права судом.

"При оформлении админматериалов задержанный активно проявлял поддержку оккупационных действий врага и утверждал, что после захвата всей территории Украины московиты наведут порядок.

Так что патрульные последнего доставили в Святошинское управление полиции и передали сотрудникам СБУ для проверки", - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2022 в 21:53
А там якийсь нещасний випадок...
Ответить
0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2022 в 21:53
А там якийсь нещасний випадок...
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
20.07.2022 в 20:45
Свинособаку на гілляку!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде