Пьяный поклонник "русского мира" совершил ДТП в Киеве и угрожал полицейским "московитами"
Полицейские завели на него дело и передали в СБУ для проверки
t.me/kyivpatrol
Нетрезвый поклонник "русского мира" в Киеве совершил ДТП и скрылся с места происшествия - патрульные задержали беглеца и оформили админматериалы.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
19 июля на проспекте Леся Курбаса блюстители порядка стали очевидцами автопроисшествия. Автомобиль Dacia столкнулся с автомобилем Mercedes и уехал с места происшествия.
Инспекторы остановили беглеца, у которого были признаки алкогольного опьянения. По требованию полицейских пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.
С помощью информационных баз патрульные узнали, что гражданин привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен судом права управления.
На 45-летнего водителя инспекторы составили админпротоколы по нескольким статьям: нетрезвое управление транспортным средством, нарушение ПДД, оставление места ДТП и вынесли постановление об управлении автомобилем, будучи лишенным такого права судом.
"При оформлении админматериалов задержанный активно проявлял поддержку оккупационных действий врага и утверждал, что после захвата всей территории Украины московиты наведут порядок.
Так что патрульные последнего доставили в Святошинское управление полиции и передали сотрудникам СБУ для проверки", - говорится в сообщении.
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