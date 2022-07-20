Нетрезвый поклонник "русского мира" в Киеве совершил ДТП и скрылся с места происшествия - патрульные задержали беглеца и оформили админматериалы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

19 июля на проспекте Леся Курбаса блюстители порядка стали очевидцами автопроисшествия. Автомобиль Dacia столкнулся с автомобилем Mercedes и уехал с места происшествия.

Инспекторы остановили беглеца, у которого были признаки алкогольного опьянения. По требованию полицейских пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

С помощью информационных баз патрульные узнали, что гражданин привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен судом права управления.

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На 45-летнего водителя инспекторы составили админпротоколы по нескольким статьям: нетрезвое управление транспортным средством, нарушение ПДД, оставление места ДТП и вынесли постановление об управлении автомобилем, будучи лишенным такого права судом.

"При оформлении админматериалов задержанный активно проявлял поддержку оккупационных действий врага и утверждал, что после захвата всей территории Украины московиты наведут порядок.

Так что патрульные последнего доставили в Святошинское управление полиции и передали сотрудникам СБУ для проверки", - говорится в сообщении.