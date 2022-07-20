Гайдай: "ЛНР" превращается в "ЖНР" – "женскую народную республику"

В Луганской области осталось мало мужчин призывного возраста, поэтому на передовую отправляют даже студентов и пожилых людей.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Луганская народная республика" через принудительную мобилизацию превращается в "женскую народную республику" – в передовую враг направляет студентов последних курсов и людей почти пенсионного возраста", - написал Гайдай.

Гайдай добавил, что бои в области еще продолжаются, из-за чего оккупантам не удается совершить наступление на Бахмут.

По его словам, из Белогоровки и Верхнекаменки эвакуация сейчас невозможна из-за постоянных обстрелов, а в боях за Северодонецк и Горную общину россияне понесли большие потери.