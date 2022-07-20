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В СНБО насчитали 86 украинцев, которые могут попасть под критерий "олигархов"

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(1 голосов)

Кто именно – пока что не уточняется

В СНБО насчитали 86 украинцев, которые могут попасть под критерий "олигархов"

facebook.com/rnbou

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.

Об этом Данилов заявил на совещании о состоянии выполнения ЗУ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В совещании приняли участие премьер Денис Шмигаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава АМКУ Ольга Песчанская, и.о. главы СБУ Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

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По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольного комитета Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Напомним, что закон введен в действие 7 мая этого года.

Решением СНБО от 29 июня, введенным в действие соответствующим указом президента, утверждено положение о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядок его формирования и ведения.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Комментарии (2)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
20.07.2022 в 22:00
один уже откупился телеканалами,КАЛОмойского никто не тронет.он для .....зелени свой.творит что хочет
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Spokoyno (Київ)
20.07.2022 в 21:33
Замість того щоб підготувати на прийняти Закони, які б не давали преференцій "своїм"... Видумляють, якусь прутню, щоб наїхати на "чужих"!
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