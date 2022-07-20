В СНБО насчитали 86 украинцев, которые могут попасть под критерий "олигархов"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.

Об этом Данилов заявил на совещании о состоянии выполнения ЗУ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В совещании приняли участие премьер Денис Шмигаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава АМКУ Ольга Песчанская, и.о. главы СБУ Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольного комитета Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Напомним, что закон введен в действие 7 мая этого года.

Решением СНБО от 29 июня, введенным в действие соответствующим указом президента, утверждено положение о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядок его формирования и ведения.