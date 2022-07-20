США включили россию в список стран, поддерживающих торговлю людьми
Также рф теперь в списке стран, где вербуют детей-солдатов
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Соединенные Штаты Америки включили россию в список стран-спонсоров торговли людьми. Также рф теперь в списке стран, где вербуют детей-солдатов.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
На очереди — признание россии страной-спонсором терроризма. Украина делает все, чтобы ускорить этот процесс.
"США включили рф в список стран-спонсоров торговли людьми. Также россия вошла в перечень стран, которые используют или вербуют детей-солдат. Делаем все для того, чтобы рф как можно скорее оказалась в списке стран-спонсоров терроризма", — подчеркнул Ермак.
Россия фигурирует в отчете США в связи с ее вторжением в Украину и тем, что в документе названо "фактором риска" — добровольным или принудительным выездом в россию миллионов украинских беженцев, которые могут стать жертвами торговли людьми.
Кроме россии, в список вошли Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и еще пять стран, в которых документально подтверждена политика или схема торговли людьми, принудительного труда и сексуального рабства.
"Мы глубоко озабочены рисками торговли людьми, с которыми сталкиваются лица, перемещенные внутри страны в результате войны, а также убегающие из Украины, 90% из них составляют женщины и дети", — говорится в отчете Государственного департамента США.
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