Бронетранспортеры и боеприпасы. Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Литва остается явным и безусловным партнером Украины
фото из свободных источников
Литва анонсировала новый пакет военной помощи для украинских военных. В него войдут бронетранспортеры M113 и M577.
Об этом сообщает Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку", - подчеркнул Анушаускас.
Также, по информации Минобороны Литвы, Вильнюс предложил обеспечить подготовку украинских нацгвардейцев.
???????????????? In the nearest future Lithuania will provide Ukraine with additional military support: M113, M577, ammunition for the preparation of the reserve and other necessary support.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 20, 2022
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