Бронетранспортеры и боеприпасы. Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Литва анонсировала новый пакет военной помощи для украинских военных. В него войдут бронетранспортеры M113 и M577.

Об этом сообщает Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку", - подчеркнул Анушаускас.

Также, по информации Минобороны Литвы, Вильнюс предложил обеспечить подготовку украинских нацгвардейцев.

???????????????? In the nearest future Lithuania will provide Ukraine with additional military support: M113, M577, ammunition for the preparation of the reserve and other necessary support.