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Бронетранспортеры и боеприпасы. Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

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Литва остается явным и безусловным партнером Украины

Бронетранспортеры и боеприпасы. Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Литва анонсировала новый пакет военной помощи для украинских военных. В него войдут бронетранспортеры M113 и M577.

Об этом сообщает Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку", - подчеркнул Анушаускас.

Также, по информации Минобороны Литвы, Вильнюс предложил обеспечить подготовку украинских нацгвардейцев.

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В статье: война с Россией
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