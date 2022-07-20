Минобороны США: Россия думает, что сможет пережить Украину и пережить нас. Но это очередной российский просчет
Ллойд Остин заявил, что сейчас в Украине наступила решающая фаза конфликта
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Война в Украине, которую развязала Россия, находится на решающей стадии. Помощь союзников и партнеров имеет жизненную важность.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн", его слова цитируют на сайте Минобороны США.
"Вы знаете, это решающая фаза конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно необходима и безотлагательна. Россия думает, что сможет пережить Украину - и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов", - сказал Остин.
По его словам, более 30 стран направили Украине военную помощь. Он призвал союзников усилить поддержку, а также поблагодарил Польшу, Норвегию и Великобританию за содействие.
"Я с нетерпением жду сегодняшней дискуссии о том, как мы можем продолжать помогать Украине более важными возможностями и срочно необходимыми боеприпасами", - добавил Остин.
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