Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций в отношении России

Послы Евросоюза пришли к консенсусу по введению седьмого пакета санкций против России.

Об этом посол Литвы в ЕС Арнольдаса Пранкявичюса в Twitter.

По его словам, послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций ЕС в отношении России. Золото, в том числе золотые украшения, включено. Также в санкционный список добавят российский "Сбербанк" и более 50 россиян, включая политиков, военачальников, олигархов и пропагандистов.

При этом седьмой пакет ограничений против страны-агрессора будет обнародован в официальном журнале Евросоюза уже завтра (21 июля).

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Европейская комиссия предлагает в седьмом пакете санкций против России ввести эмбарго на импорт золота. Однако оно может не затронуть ювелирные изделия.

#7th package it is. In ????????Coreper we have just approved a new package of sanctions against #Russia, including ban on #gold, new export controls, asset freeze of Sberbank, more than 50 new individuals and entities, including politicians, military leaders, oligarchs, propagandists.