  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций в отношении России
В тренде

Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций в отношении России

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В списке золото, Сбербанк, а также более 50 россиян

Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций в отношении России

фото из свободных источников

Новина українською

Послы Евросоюза пришли к консенсусу по введению седьмого пакета санкций против России.

Об этом посол Литвы в ЕС Арнольдаса Пранкявичюса в Twitter.

По его словам, послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций ЕС в отношении России. Золото, в том числе золотые украшения, включено. Также в санкционный список добавят российский "Сбербанк" и более 50 россиян, включая политиков, военачальников, олигархов и пропагандистов.

Читайте такжеЕС может ввести санкции против "любимых байкеров" Путина

При этом седьмой пакет ограничений против страны-агрессора будет обнародован в официальном журнале Евросоюза уже завтра (21 июля).

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Европейская комиссия предлагает в седьмом пакете санкций против России ввести эмбарго на импорт золота. Однако оно может не затронуть ювелирные изделия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде