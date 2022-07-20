Офис президента Украины: Лаврова географии научат ВСУ и дальнобойная артиллерия
Подоляк остро ответил на заявления российского МИД
Генштаб ЗСУ
Географии министра иностранных дел Сергея Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Именно так Подоляк отреагировал на заявление Лаврова о том, что география задач так называемой "спецоперации" вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР".
По словам советника руководителя ОП, очевидно, что в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ плохо преподавали не только географию, но и международное право.
"Иначе глава МИД России мог бы знать, что война - это война, оккупация - это оккупация, а уничтожение нации - геноцид. А вот географии С. Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения", - написал он.
Напомним, Лавров заявил об изменении задач "спецоперации" в Украине. Он сказал, что теперь армия РФ
Вочевидь у МДІМВ погано викладали не лише географію, а й міжнародне право. Інакше голова МЗС ???????? міг би знати, що війна – це війна, окупація – це окупація, а знищення нації – геноцид. А от географії С. Лаврова навчать Збройні Сили України й далекобійна артилерія. Трохи терпіння.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 20, 2022
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