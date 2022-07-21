Оккупанты из-за боязни обстрелов начали прятать танки у энергоблоков Запорожской АЭС

Россияне требуют от администрации Запорожской АЭС открыть им машинные залы с первого по третий энергоблок, чтобы разместить там весь свой военный арсенал. При этом вопросы ядерной безопасности их не волнуют.

Об этом сообщает Энергоатом.

"Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ. Поэтому сейчас в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и тому подобное", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в "Энергоатоме", разместив в указанных помещениях технику, оккупанты перекроют доступ пожарных машин к энергоблокам.

"В случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать. Таким образом, российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС", - констатируют в компании.