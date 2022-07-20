Украинские военные эвакуировали со Змеиного кота, который некоторое время прожил в оккупации - ВИДЕО
Также были проведены исследование и разминирование отвоеванного у российских оккупантов острова
фото из свободных источников
Украинские военные специалисты проводят исследование и разминирование отвоеванного у российских оккупантов Змеиного. С острова в Черном море спасли кота, что показали в сюжете от Главного управления разведки Минобороны.
Помимо наземной территории обследованы и подземные укрепления.
На острове бойцы ВСУ нашли и забрали системы наведения и управления, беспилотники Орлан-10, ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных армии РФ и электронные носители информации.
"Кроме этого, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", – подытожили в спецназе.
Напомним, что Змеиный был захвачен вечером 24 февраля, 4 июля остров Змеиный был официально возвращен под юрисдикцию Украины.
Вооруженные силы Украины зачистили остров Змеиный, уничтожив около 30 единиц вражеской техники.
После освобождения острова от оккупантов возобновили судоходство по каналу "Дунай-Черное море".
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