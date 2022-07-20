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Пентагон: США передадут 20 систем HIMARS, часть уже в Украине

Общие новости
(4 голосов)

США уже предоставили Украине 12 систем

Пентагон: США передадут 20 систем HIMARS, часть уже в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге.

Отмечается, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS.

К тому же, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные ловко используют РСЗО, а Милли добавил, что страна продолжит поставки оружия Украине.

Также генерал заявил, что США обучили 200 украинских военнослужащих применению этих систем.

"Оружие доставляется из США в течение 48 часов после решения Байдена, а на передовую - после двухнедельного обучения", - рассказал Марк Милли.

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В статье: война с Россией Марк Милли
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(4 голосов)
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Комментарии (3)
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Lazio1900
20.07.2022 в 22:00
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Lazio1900
20.07.2022 в 22:00
Хорошо
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2022 в 21:50
А потрібно мінімум 50...
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-1

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