Первые обвинения по военным преступлениям России могут быть предъявлены в Гааге к концу года
Международный уголовный суд работает в данном направлении
Международный уголовный суд планирует предъявить РФ первые обвинения в военных преступлениях.
Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го. Об этом пишет Bloomberg.
"Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела нужно время", — пишет издание.
Суд уже имеет обоснованные подозрения в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда.
Также авторы Bloomberg пишут, что МУС и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который может свидетельствовать в теории против российских военных чиновников.
С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировала более 11 500 жертв среди гражданского населения. По состоянию на 12 июля было убито не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей, но различные источники пишут, что реальные цифры значительно выше.
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