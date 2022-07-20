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Первые обвинения по военным преступлениям России могут быть предъявлены в Гааге к концу года

Общие новости
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Международный уголовный суд работает в данном направлении

Первые обвинения по военным преступлениям России могут быть предъявлены в Гааге к концу года

Новина українською

Международный уголовный суд планирует предъявить РФ первые обвинения в военных преступлениях.

Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го. Об этом пишет Bloomberg.

"Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела нужно время", — пишет издание.

Суд уже имеет обоснованные подозрения в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда.

Также авторы Bloomberg пишут, что МУС и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который может свидетельствовать в теории против российских военных чиновников.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировала более 11 500 жертв среди гражданского населения. По состоянию на 12 июля было убито не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей, но различные источники пишут, что реальные цифры значительно выше.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2022 в 23:36
А суд теж гріється газом Газпрому?...
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