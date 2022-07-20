"Конченые животные". В Криворожском районе российский танк обстрелял украинские комбайны

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что российские танки прицельным огнем обстреляли два комбайна, которые убирали хлеб в районе.

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"Сегодня (20 июля) произошел беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, на них выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны.

Слава Богу, ребятам удалось скрыться. На технике лишь небольшие осколочные попадания. Но сам факт показывает какие орки конченые животные", - написал в Телеграм Вилкул.

Напомним, что это не единичный такой случай. Ранее сообщалось, что российские военные специальными снарядами специально обстреливают украинские поля с хлебом, пытаясь их поджечь.