"Конченые животные". В Криворожском районе российский танк обстрелял украинские комбайны
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
agropravda.com
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что российские танки прицельным огнем обстреляли два комбайна, которые убирали хлеб в районе.
"Сегодня (20 июля) произошел беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошевое, на них выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны.
Слава Богу, ребятам удалось скрыться. На технике лишь небольшие осколочные попадания. Но сам факт показывает какие орки конченые животные", - написал в Телеграм Вилкул.
Напомним, что это не единичный такой случай. Ранее сообщалось, что российские военные специальными снарядами специально обстреливают украинские поля с хлебом, пытаясь их поджечь.
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