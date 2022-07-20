"Есть новые обязательства по суше, морю и небу" - Резников подвел первые итоги Рамштайна-4

Во время четвертой встречи Ukraine Defense Contact Group, известной как Рамштайн, партнеры Украины согласовали новые обязательства по поставкам вооружений, амуниции, а также тренировке украинских бойцов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле сражения. Позитивным сигналом встречи есть новые обязательства партнеров. Которые касаются и суши, и моря, и неба", - сказал Резников.

Также Резников рассказал, что вместе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком и заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майором Вадимом Скибицким они проинформировали партнеров о ситуации на фронте и ознакомили с актуальными потребностями сил обороны Украины.

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Во время выступления Резников попросил уделить внимание "усилиям на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии". Также он поднял тему систематизации работы по обслуживанию и ремонту иностранной техники, а также прозрачности учета и использования международной военной помощи.

По словам министра, партнеры заявили, что у них нет никакой "усталости" от войны в Украине и не будет. Они готовы поддерживать Украину до победы. Также многие партнеры выразили готовность тренировать украинских бойцов, что позволит получить качественный резерв.