ВСУ заставили россиян бежать возле Углегорской ТЭС - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за четверг, 21 июля, сообщает, что россияне ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

В частности, в районе электростанции враг вел штурмовые действия, но безуспешно. «Украинские воины принудили оккупантов к бегству», - говорится в сводке.

Также сообщается, что в районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций Сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. При этом на Бахмутском направлении россияне обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и другие. Нанесли авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.