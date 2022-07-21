ВСУ заставили россиян бежать возле Углегорской ТЭС - Генштаб
Враг пытается наступать на Бахмут
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за четверг, 21 июля, сообщает, что россияне ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.
В частности, в районе электростанции враг вел штурмовые действия, но безуспешно. «Украинские воины принудили оккупантов к бегству», - говорится в сводке.
Также сообщается, что в районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций Сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. При этом на Бахмутском направлении россияне обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и другие. Нанесли авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.
Популярное сейчас
- ЛК. Второй квалификационный раунд. Проблемы Эстонии на Мальте, экс-игрок Зари забивает за словацкую команду
- Офис президента Украины: Лаврова географии научат ВСУ и дальнобойная артиллерия
- Динамо – Фенербахче. АУДИО онлайн трансляция первого матча 2-го раунда квалификации ЛЧ
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Новости по теме
- 09:06 Украинские Еще двести двухсотых, урожай ББМ и БПЛА. Генштаб сообщил о потерях россиян за 19 июля
- 08:30 Украинские Ситуация на фронте по направлениям: оккупанты создают условия для проведения наступления на Бахмут
- 09:08 Украинские Почти 1700 танков. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной