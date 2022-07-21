Никополь, Николаев, громады на Донетчине: россияне нанесли ракетные удары по украинским городам
Хроники российских ракет
Павел Кириленко Telegram-канал
Ночью враг снова обстрелял Днепропетровскую область, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко на своем Telegram-канале. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Также оккупанты ночью обстреляли Николаев, об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В Бахмуте, Торецке и Иванкове захватчики обстреляли жилые районы. Информации о раненых и погибших пока нет.
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