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Никополь, Николаев, громады на Донетчине: россияне нанесли ракетные удары по украинским городам

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Хроники российских ракет

Никополь, Николаев, громады на Донетчине: россияне нанесли ракетные удары по украинским городам

Павел Кириленко Telegram-канал

Новина українською

Ночью враг снова обстрелял Днепропетровскую область, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко на своем Telegram-канале. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Также оккупанты ночью обстреляли Николаев, об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В Бахмуте, Торецке и Иванкове захватчики обстреляли жилые районы. Информации о раненых и погибших пока нет.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко Павел Кириленко Александр Сенкевич
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