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Похоже на издевку. Германия передаст Украине танки, но по одному в месяц и с апреля 2023-го

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Похоже на издевку. Германия передаст Украине танки, но по одному в месяц и с апреля 2023-го

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия заявила, что готова предоставить Украине очередную помощь. Однако она содержит всего два десятка танков. Соответствующую информацию озвучил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер вчера, 20 июля.

"Немецкое "предложение" после 3 месяцев раздумий: 20 танков Leopard 2. Поставки с апреля 2023 года по 1 штуке в месяц, с октября 2023 года – 3 штуки в месяц. Просто напомню: Польша передала Украине 300 Т-72 за первые 2 месяца войны. Это неоказание помощи Украине, потеря репутации в Восточной Европе, также мы наносим ущерб собственному населению".

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Вся эта ситуация с поставками от немцев для ВСУ выглядит в точности как мемный эпизод из известного фильма Люка Бессона "Пятый элемент". "Брось мне пистолет" – *бросает шарики*. Вернее, не шарики, а каски.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
21.07.2022 в 10:07
Та пусть идут на х#й с такой помощью! Уже не раз подтверждалось, что немцы ватные на всю голову.
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