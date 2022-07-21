Похоже на издевку. Германия передаст Украине танки, но по одному в месяц и с апреля 2023-го
WAS?!
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Германия заявила, что готова предоставить Украине очередную помощь. Однако она содержит всего два десятка танков. Соответствующую информацию озвучил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер вчера, 20 июля.
"Немецкое "предложение" после 3 месяцев раздумий: 20 танков Leopard 2. Поставки с апреля 2023 года по 1 штуке в месяц, с октября 2023 года – 3 штуки в месяц. Просто напомню: Польша передала Украине 300 Т-72 за первые 2 месяца войны. Это неоказание помощи Украине, потеря репутации в Восточной Европе, также мы наносим ущерб собственному населению".
Das deutsche "Angebot" nach 3 Monaten Reflexionszeit: 20 #Leopard 2 Panzer. Lieferungen ab April 2023, 1 Stück monatlich, ab Okt. 2023 - 3 Stück monatlich. Zur Erinnerung: #Polen hat fast 300 #T72 an die #Ukraine gegeben in den ersten 2 Monaten 2/— Roderich Kiesewetter???????????????????????????????? (@RKiesewetter) July 19, 2022
Вся эта ситуация с поставками от немцев для ВСУ выглядит в точности как мемный эпизод из известного фильма Люка Бессона "Пятый элемент". "Брось мне пистолет" – *бросает шарики*. Вернее, не шарики, а каски.
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