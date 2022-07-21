Американские сенаторы призывают Пентагон предоставить Украине истребители

Группа американских сенаторов от обеих партий призвала Пентагон рассмотреть вопрос передачи военных самолетов Украине.

Соответствующее письмо 18 июля было направлено сенатором Дэном Салливаном от штата Аляска министру обороны США Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, передает Fox News. Авторами обращения кроме Салливана были еще пять политиков.

Они также просят включить в новый пакет военной помощи летную подготовку украинских пилотов.

В своем письме сенаторы призвали увеличить скорость развертывания оборонной помощи, согласованной в мае в рамках пакета "Дополнительных ассигнований для Украины" на сумму 20 млрд. долларов.

"Хотя средства ПВО средней и большой дальности и HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня 2022 года и 8 июля 2022 года, являются хорошим началом, эти системы должны быть доставлены в темпе и в количестве достаточном для того, чтобы повлиять на результат боевых действий на Донбассе, Херсонщине и других регионах", – говорится в письме.

Сенаторы попросили Пентагон действовать оперативно, координируя свои действия с союзниками и партнерами НАТО, "чтобы немедленно передать это оборудование украинским военным".

В Вашингтоне ранее заявляли, что передача самолетов приведет к эскалации конфликта между Западом и Россией. Впрочем, судя по письму сенаторов, мнение начинает меняться. Fox News со ссылкой на официальные лица США и Украины также указывает, что украинские пилоты "более чем способны" пройти обучение на современных американских самолетах четвертого поколения в течение нескольких месяцев.