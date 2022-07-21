"соловьев – говнюк, кремль – дворец с дерьмом". Как журналист в лайве уничтожил пропагандиста из рф

Итальянский журналист Алессандро Салюсти в прямом эфире канала La7 in diretta во время шоу Non l'Arena разнес российских пропагандо... пропагандистов. Инцидент произошел при записи сюжета из москвы. Один из журналистов, Массимо Джилетти, "включился" в прямой эфир, находясь у Кремля.

В кадре рядом с ним был шут путина владимир соловьев. После того, как Джилетти представил гостя, слово получил Салюсти – Алессандро сразу обвинил рашистского "коллегу" в пропаганде в пользу диктатора.

"Во дворце, который у тебя за плечами, было бы неплохо напомнить тем, кто возле тебя стоит, были организованы, подготовлены и реализованы самые страшные преступления против человечества в этом и прошлом веке. Этот дворец – дерьмо собачье".

Салюсти добавил, что покидает эфир, отказывается от гонорара за него, потому что слушать говнюка-соловьева и участвовать в цирке – не для него. Напомним, в 2022 году Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против соловьева персональные санкции.