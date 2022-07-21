Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
Власти призывают оставаться в укрытиях
Харків, ілюстраційне фото, Getty Images/Global Images Ukraine
Утром в четверг, 21 июля, российские войска нанесли очередной удар по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, идет обстрел одного из самых густонаселенных районов Харькова.
"Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова", - сообщил Терехов. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.
Зауважимо, що рано-вранці у росіяни також обстріляли Нікополь, Миколаїв, Краматорськ та Костянтинівку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ничья Динамо, легионер для Шахтера и новый клуб Дибалы. Главные новости за 20 июля
- ЛК. Второй квалификационный раунд. Проблемы Эстонии на Мальте, экс-игрок Зари забивает за словацкую команду
- "Есть новые обязательства по суше, морю и небу" - Резников подвел первые итоги Рамштайна-4
- Генштаб ВСУ: Враг сосредотачивает основные усилия на продвижении в направлении Бахмута
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Новости по теме
- 22:32 Украинские Зеленский: Конкретные действия и бездействие каждого работника в секторе безопасности будут оценены
- 20:49 Украинские Генерал украинской армии рассказал, какой ультиматум Кремль выдвинул Украине
- 18:26 Украинские Генштаб ВСУ: Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти