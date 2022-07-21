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Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова

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Власти призывают оставаться в укрытиях

Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова

Харків, ілюстраційне фото, Getty Images/Global Images Ukraine

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Утром в четверг, 21 июля, российские войска нанесли очередной удар по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, идет обстрел одного из самых густонаселенных районов Харькова.

"Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова", - сообщил Терехов. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Зауважимо, що рано-вранці у росіяни також обстріляли Нікополь, Миколаїв, Краматорськ та Костянтинівку.

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В статье: Харьков война с Россией
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