Число жертв ракетной атаки россии по Виннице возросло

Уже 26 человек погибли в результате обстрела центра города российскими окупантами. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"26… Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10:40. Возвращалась домой от стоматолога. 98% ожогов…"

Ранее мы сообщали, что в Виннице количество жертв ракетного удара российских орков возросло до 25. В больнице скончалась невролог Наталья Фальштинская. В момент прилета ракет женщина принимала пациентов в клинике Нейромед.

Напомним, 14 июля российская армия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.