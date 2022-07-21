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Число жертв ракетной атаки россии по Виннице возросло

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Орки поплатятся за это

Число жертв ракетной атаки россии по Виннице возросло

Сергій Борзов Telegram-канал

Новина українською

Уже 26 человек погибли в результате обстрела центра города российскими окупантами. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"26… Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10:40. Возвращалась домой от стоматолога. 98% ожогов…"

Ранее мы сообщали, что в Виннице количество жертв ракетного удара российских орков возросло до 25. В больнице скончалась невролог Наталья Фальштинская. В момент прилета ракет женщина принимала пациентов в клинике Нейромед.

Напомним, 14 июля российская армия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/vinnytskaODA

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