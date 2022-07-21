Глава Харьковской ОВА сообщил о числе раненых и погибших после утреннего удара россиян
Нелюди продолжают терроризировать мирные украинские города
facebook.com/popova.natali
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил информацию об утренних обстрелах города рашистскими войсками 21 июля.
"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них – 1 ребенок. К сожалению, 4 человека – в тяжелом состоянии. 2 человека погибли. На местах попаданий продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи. российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре".
"Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают на местах в усиленном режиме. Жителей Харькова просим быть крайне осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях".
Популярное сейчас
- Ничья Динамо, легионер для Шахтера и новый клуб Дибалы. Главные новости за 20 июля
- ЛК. Второй квалификационный раунд. Проблемы Эстонии на Мальте, экс-игрок Зари забивает за словацкую команду
- Джурасек: Я такой игрок, который исповедует стиль Шахтера
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса