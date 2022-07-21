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Глава Харьковской ОВА сообщил о числе раненых и погибших после утреннего удара россиян

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Нелюди продолжают терроризировать мирные украинские города

Глава Харьковской ОВА сообщил о числе раненых и погибших после утреннего удара россиян

facebook.com/popova.natali

Новина українською

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил информацию об утренних обстрелах города рашистскими войсками 21 июля.

"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них – 1 ребенок. К сожалению, 4 человека – в тяжелом состоянии. 2 человека погибли. На местах попаданий продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи. российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре".

"Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают на местах в усиленном режиме. Жителей Харькова просим быть крайне осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях".

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
t.me/synegubov

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