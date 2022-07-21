Семь беспилотников за сутки. Генштаб объявил потери россиян за 20 июля
Сотня кафиров навсегда уехали домой
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 июля.
В четверг, 20 июля, Украинская Армия уничтожила еще около 100 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 38850 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1704 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
- РСЗО - 251 (+1) ед,
- средства ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
- крылатые ракеты – 167 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,
- специальная техника – 72 (+2).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ничья Динамо, легионер для Шахтера и новый клуб Дибалы. Главные новости за 20 июля
- Квалификация ЛЧ. Победа Виктории, неудачи бывших клубов Реброва и Вернидуба
- "Есть новые обязательства по суше, морю и небу" - Резников подвел первые итоги Рамштайна-4
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Новости по теме
- 00:42 Украинские Оккупанты из-за боязни обстрелов начали прятать танки у энергоблоков Запорожской АЭС
- 00:25 Украинские Чтобы выбраться из Украины, отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу - перехват СБУ
- 00:08 Украинские Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти