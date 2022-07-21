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Семь беспилотников за сутки. Генштаб объявил потери россиян за 20 июля

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Сотня кафиров навсегда уехали домой

Семь беспилотников за сутки. Генштаб объявил потери россиян за 20 июля

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 июля.

В четверг, 20 июля, Украинская Армия уничтожила еще около 100 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 38850 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1704 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
  • РСЗО - 251 (+1) ед,
  • средства ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
  • крылатые ракеты – 167 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,
  • специальная техника – 72 (+2).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.

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В статье: война с Россией
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