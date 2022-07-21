Семь беспилотников за сутки. Генштаб объявил потери россиян за 20 июля

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 июля.

В четверг, 20 июля, Украинская Армия уничтожила еще около 100 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 38850 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1704 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,

артиллерийских систем – 859 (+3) ед,

РСЗО - 251 (+1) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,

специальная техника – 72 (+2).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.