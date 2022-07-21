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Премьер-министр Италии Марио Драги официально подал в отставку. На этот раз президент ее принял

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Премьер-министр Италии Марио Драги официально подал в отставку. На этот раз президент ее принял

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Италии Марио Драги официально ушел в отставку, об этом сообщает итальянское агентство ANSA. На этот раз президент Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра, за которой последует роспуск парламента.

Текущее правительство остается у власти исключительно для решения текущих срочных вопросов.

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Вчера, 20 июля, Сенат Италии проголосовал за вотум доверия Драги. Перед этим Марио заявил, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез, и поэтому он решил уйти в отставку, однако президент не принял его желания уйти с должности.

Его отставка почти наверняка откроет путь к досрочным выборам в октябре.

Отставка Драги и "падение" правительства в Италии происходят после ухода в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда других европейских лидеров, ушедших с постов премьер-министров.

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В статье: война с Россией Марио Драги
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Источник:
quirinale.it

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