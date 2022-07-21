Премьер-министр Италии Марио Драги официально подал в отставку. На этот раз президент ее принял
Не слишком хорошие новости для нас
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Премьер-министр Италии Марио Драги официально ушел в отставку, об этом сообщает итальянское агентство ANSA. На этот раз президент Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра, за которой последует роспуск парламента.
Текущее правительство остается у власти исключительно для решения текущих срочных вопросов.
Вчера, 20 июля, Сенат Италии проголосовал за вотум доверия Драги. Перед этим Марио заявил, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез, и поэтому он решил уйти в отставку, однако президент не принял его желания уйти с должности.
Его отставка почти наверняка откроет путь к досрочным выборам в октябре.
Отставка Драги и "падение" правительства в Италии происходят после ухода в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда других европейских лидеров, ушедших с постов премьер-министров.
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