Премьер-министр Италии Марио Драги официально подал в отставку. На этот раз президент ее принял

Премьер-министр Италии Марио Драги официально ушел в отставку, об этом сообщает итальянское агентство ANSA. На этот раз президент Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра, за которой последует роспуск парламента.

Текущее правительство остается у власти исключительно для решения текущих срочных вопросов.

Вчера, 20 июля, Сенат Италии проголосовал за вотум доверия Драги. Перед этим Марио заявил, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез, и поэтому он решил уйти в отставку, однако президент не принял его желания уйти с должности.

Его отставка почти наверняка откроет путь к досрочным выборам в октябре.

Отставка Драги и "падение" правительства в Италии происходят после ухода в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда других европейских лидеров, ушедших с постов премьер-министров.