Президент Еврокомиссии сообщила, что Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против россии
Включая частичное эмбарго на золото
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом она сообщила на своей странице в Твиттере.
"Государства-члены согласились на наши усиленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется. Мы предлагаем сегодня ужесточить жесткие санкции ЕС против кремля, более эффективно применять их и продолжить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию".
Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022
I welcome that.
It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1
Новый пакет включает в себя запрет на импорт российского золота, а также расширение списка товаров и технологий двойного назначения, запрещенных к экспорту в рф.
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