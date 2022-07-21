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Президент Еврокомиссии сообщила, что Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против россии

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Включая частичное эмбарго на золото

Президент Еврокомиссии сообщила, что Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом она сообщила на своей странице в Твиттере.

"Государства-члены согласились на наши усиленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется. Мы предлагаем сегодня ужесточить жесткие санкции ЕС против кремля, более эффективно применять их и продолжить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию".

Новый пакет включает в себя запрет на импорт российского золота, а также расширение списка товаров и технологий двойного назначения, запрещенных к экспорту в рф.

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В статье: война с Россией Урсула фон дер Ляйен
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