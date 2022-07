Президент Еврокомиссии сообщила, что Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против россии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом она сообщила на своей странице в Твиттере.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



I welcome that.

It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes.