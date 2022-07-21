Президент Еврокомиссии сообщила, что Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против россии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом она сообщила на своей странице в Твиттере.

"Государства-члены согласились на наши усиленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется. Мы предлагаем сегодня ужесточить жесткие санкции ЕС против кремля, более эффективно применять их и продолжить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию".

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

Новый пакет включает в себя запрет на импорт российского золота, а также расширение списка товаров и технологий двойного назначения, запрещенных к экспорту в рф.