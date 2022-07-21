НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара по отношению к гривне
Некоторые изменения
НБУ
Национальный банк Украины с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара США к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар.
В регуляторе объяснили, что такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.
При этом официальный курс гривны к доллару США и дальше является фиксированным. В НБУ заявляют:
"При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики".
В начале войны НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн. за 1 доллар США.
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