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НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара по отношению к гривне

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НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара по отношению к гривне

НБУ

Новина українською

Национальный банк Украины с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара США к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар.

В регуляторе объяснили, что такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

При этом официальный курс гривны к доллару США и дальше является фиксированным. В НБУ заявляют:

"При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики".

В начале войны НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн. за 1 доллар США.

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В статье: НБУ война с Россией
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Источник:
bank.gov.ua

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