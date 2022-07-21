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Нацсовет аннулировал телевизионные лицензии Медиа Группы Украина Рината Ахметова

Общие новости
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(3 голосов)

Официально

Нацсовет аннулировал телевизионные лицензии Медиа Группы Украина Рината Ахметова

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

21 июля на заседании Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию аннулировали лицензии национальных телеканалов Украина, Украина24, НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Индиго tv, ДОНБАС.

Также аннулированы лицензии региональных ТРК: ТВ-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала СИГМА, который недавно был перерегистрирован в Каменец-Подольске. Ранее холдинг СКМ Рината Ахметова сдал в Нацсовет свои лицензии на вещание – это решение в компании объяснили вступлением в силу антиолигархического закона.

В целом регулятор на заседании аннулировал лицензии 14 компаний, принадлежащих украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В списке также два провайдера: спутниковая платформа Xtra.tv и ОТТ-платформа Oll.tv.

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В статье: Ринат Ахметов война с Россией
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Источник:
t.me/mediasat_info

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Комментарии (2)
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vismut (Запорожье)
21.07.2022 в 15:05
Молодцы что без тягомотины. Ведь именно этого Ахметов и добивался. Теперь он просто бизнесмен. Как и Порошенко.
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alex.belogubko (одесса)
21.07.2022 в 14:11
теперь Денисов будет показывать футбол бесплапно
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