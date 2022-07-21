"Здесь можно только убирать". Украинские подростки показали, как выглядит сейчас стадион в Мариуполе

Украинские подростки показали, как сейчас выглядит самый большой крытый стадион Украины "Ильичевец" в оккупированном российскими войсками Мариуполе. Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

На территории стадиона российские захватчики играют в футбол и проводят молодежи лекции о вреде алкоголя. На видео можно посмотреть на то, как ребята на велосипедах снимают разрушенный комплекс. Парень говорит о том, что когда арена была целой, здесь он занимался борьбой. Но сейчас на "Ильичевце" он может заняться только расчисткой завалов.

Стадион вмещал 5 500 зрителей. В спорткомплекс входили футбольное поле, зал борьбы, зал бокса, универсальный зал для волейбола и баскетбола, зал для настольного тенниса, тренажерный зал и открытый корт для тенниса. Он был построен Мариупольским металлургическим комбинатом в 2007 году.