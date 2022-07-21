"Зеленский в реанимации". Оккупанты взломали радиостанции и распространили фейк о президенте

Информация о проблемах со здоровьем Владимира Зеленского не соответствует действительности, россияне осуществили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие), распространив фейк об ухудшении состояния здоровья президента Украины.

Соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

Также в сообщении от россиян говорилось о том, что "обязанности Зеленского теперь исполняет спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук".