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"Зеленский в реанимации". Оккупанты взломали радиостанции и распространили фейк о президенте

Общие новости
(1 голосов)

Не нужно вестись на это

"Зеленский в реанимации". Оккупанты взломали радиостанции и распространили фейк о президенте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Информация о проблемах со здоровьем Владимира Зеленского не соответствует действительности, россияне осуществили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие), распространив фейк об ухудшении состояния здоровья президента Украины.

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Соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

Также в сообщении от россиян говорилось о том, что "обязанности Зеленского теперь исполняет спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Слава 2мая (Odessa)
21.07.2022 в 15:11
Его веревка ждет
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Romerik (YNWA)
21.07.2022 в 15:02
Так мало того що зробили чергову рукожопну постанову, так ще й хвилю ейфорії по тг каналах запустили, мол: вот ми хахлов развєлі. Ну дурачки...думають що якщо вони є тупою нацією, яка вірить у все підряд, то можна і інших провести
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2022 в 14:49
А в чому тут залякування?)
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