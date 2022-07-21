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ГУР МО: россия использовала более 50% "высокоточного" оружия

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ГУР МО: россия использовала более 50% "высокоточного" оружия

MediaCenterUkraine-Ukrinform

Новина українською

По оценкам разведки Минобороны Украины, россия использовала более 50% высокоточного вооружения, которое она имела до начала полномасштабного вторжения. Представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий сообщил об этом на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 21 июля.

"Военная разведка сделала определенную оценку… относительно высокоточного вооружения, как его называет рф. Те же "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования, Х-101, Х-555 – по нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% запасов, которые были до войны. Больше всего использовано баллистических ракет комплекса "Искандер", и поэтому мы давно уже не видели применения этой ракеты. Возможно, после этого выступления они "что-нибудь придумают".

Тем не менее, Скибицкий подчеркнул, что у россии есть очень большие запасы старого советского вооружения. Это и крылатые ракеты, и полный набор реактивных снарядов "Смерч, "Ураган", "Град", разного рода авиационные бомбы.

"В пунктах постоянной дислокации не хватает личного состава, а поэтому россияне формируют подразделения их разных воинских частей. В мае россия начала активную скрытую мобилизацию. Противник использует систему боевого армейского резерва, комплектуя стрелковые батальоны. Также они создают "патриотические" батальоны по национальному принципу, москва приказала создавать такие батальоны во всех субъектах федерации. Также рф привлекает наемников из Сирии".

"Объявление всеобщей мобилизации будет означать признание поражения и невыполнения целей, которые были поставлены перед началом полномасштабного вторжения в Украину".

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В статье: война с Россией Вадим Скибицкий
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Источник:
MediaCenterUkraine-Ukrinform

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