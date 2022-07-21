ГУР МО: россия использовала более 50% "высокоточного" оружия

По оценкам разведки Минобороны Украины, россия использовала более 50% высокоточного вооружения, которое она имела до начала полномасштабного вторжения. Представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий сообщил об этом на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 21 июля.

"Военная разведка сделала определенную оценку… относительно высокоточного вооружения, как его называет рф. Те же "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования, Х-101, Х-555 – по нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% запасов, которые были до войны. Больше всего использовано баллистических ракет комплекса "Искандер", и поэтому мы давно уже не видели применения этой ракеты. Возможно, после этого выступления они "что-нибудь придумают".

Тем не менее, Скибицкий подчеркнул, что у россии есть очень большие запасы старого советского вооружения. Это и крылатые ракеты, и полный набор реактивных снарядов "Смерч, "Ураган", "Град", разного рода авиационные бомбы.