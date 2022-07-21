Глава ЦРУ поставил под сомнение слухи о болезнях путина

Глава Центрального Разведывательного Управления США Уильям Бернс во время своего выступления на форуме по безопасности в Аспене критически отнесся к слухам о плохом состоянии здоровья российского диктатора владимира путина.

«Насколько мы можем судить, он, пожалуй, слишком здоров», - сказал Бернс, прежде чем пошутить, что это «неофициальное суждение разведки».

В то же время, по мнению Бернса, путин ошибся, веря, что сможет выиграть войну на истощение против Украины. Глава ЦРУ провел параллель с планами россиян захватить Киев за три дня.

«Он настаивает на том, что Украина не является настоящей страной, но настоящие страны дают отпор», - цитирует Бернса Sky News.

Также глава американской разведки оценил потери россиян в 15 тысяч человек, втрое больше российских солдат получили ранения. При этом, по его словам, украинские потери также высоки, но "вероятно, немного меньше", чем российские цифры.