"Он ни разу не покидал страну после 24 февраля" - секретарь РНБО похвалил Ахметова
Молодец. Оба молодцы
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ринат Ахметов ни разу не уезжал из Украины с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – отметил он.
Данилов также рассказал, что среди украинских бизнесменов были и такие, которые накануне войны отправились куда-то на частных самолетах.
"Когда закончится война, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", – убежден секретарь СНБО.
Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов прилетел в Украину 23 февраля накануне российского вторжения. С начала войны его предприятия, благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали в помощь ВСУ и населению 2,7 млрд грн.
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