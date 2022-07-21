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"Он ни разу не покидал страну после 24 февраля" - секретарь РНБО похвалил Ахметова

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Молодец. Оба молодцы

"Он ни разу не покидал страну после 24 февраля" - секретарь РНБО похвалил Ахметова

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Ринат Ахметов ни разу не уезжал из Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – отметил он.

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Данилов также рассказал, что среди украинских бизнесменов были и такие, которые накануне войны отправились куда-то на частных самолетах.

"Когда закончится война, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", – убежден секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов прилетел в Украину 23 февраля накануне российского вторжения. С начала войны его предприятия, благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали в помощь ВСУ и населению 2,7 млрд грн.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
24 канал

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