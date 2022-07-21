"Он ни разу не покидал страну после 24 февраля" - секретарь РНБО похвалил Ахметова

Ринат Ахметов ни разу не уезжал из Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – отметил он.

Данилов также рассказал, что среди украинских бизнесменов были и такие, которые накануне войны отправились куда-то на частных самолетах.

"Когда закончится война, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", – убежден секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов прилетел в Украину 23 февраля накануне российского вторжения. С начала войны его предприятия, благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали в помощь ВСУ и населению 2,7 млрд грн.